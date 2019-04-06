Випуск новин за 15:00: Масштабні повені в Ірані. Іноземні ЗМІ про дебати

У випуску новин за 6 квітня станом на 15:00 – наслідком масштабної повені в Ірані стало щонайменше 70 загиблих. Загалом у зоні небезпеки 23 провінції. Іноземні ЗМІ насміхаються над виборчими баталіями президентських перегонів в Україні.

Також у випуску: На Дніпропетровщині в пожежі загинув батько та двоє дітей. У Маріуполі багатоквартирний будинок тріснув навпіл. На Київщині підліток насмерть збив двох дівчат. На фронті загинув один український захисник і двоє отримали поранення.

Джерело: 24 канал