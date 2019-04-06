Випуск новин за 15:00: Масштабні повені в Ірані. Іноземні ЗМІ про дебати
У випуску новин за 6 квітня станом на 15:00 – наслідком масштабної повені в Ірані стало щонайменше 70 загиблих. Загалом у зоні небезпеки 23 провінції. Іноземні ЗМІ насміхаються над виборчими баталіями президентських перегонів в Україні.
Також у випуску:
На Дніпропетровщині в пожежі загинув батько та двоє дітей.
У Маріуполі багатоквартирний будинок тріснув навпіл.
На Київщині підліток насмерть збив двох дівчат.
На фронті загинув один український захисник і двоє отримали поранення.
Джерело: 24 канал
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