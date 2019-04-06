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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Випуск новин за 15:00: Масштабні повені в Ірані. Іноземні ЗМІ про дебати

      Випуск новин 44 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 квітня станом на 15:00 – наслідком масштабної повені в Ірані стало щонайменше 70 загиблих. Загалом у зоні небезпеки 23 провінції. Іноземні ЗМІ насміхаються над виборчими баталіями президентських перегонів в Україні.

      Також у випуску:

      На Дніпропетровщині в пожежі загинув батько та двоє дітей.

      У Маріуполі багатоквартирний будинок тріснув навпіл.

      На Київщині підліток насмерть збив двох дівчат.

      На фронті загинув один український захисник і двоє отримали поранення.

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      Теги: Іран Випуск новин ЗМІ Журналісти
      Джерело: 24 канал
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