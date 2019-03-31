Выпуск новостей за 15:00: наблюдение нарушений активистами. Влияние Кремля на выборы

В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 15:00 – украинские общественные активисты сразу из нескольких организаций создали сеть наблюдения за выборами. Около тысячи желающих в 16-ти регионах Украины мониторят ход голосования, чтобы не допустить фальсификаций и нарушений. Кремль попытается повлиять на выборы в Украине.

Также в выпуске: Украинцы активно голосуют за рубежом. Андрей Парубий и Виталий Кличко проголосовали на выборах.

Источник: 24 канал