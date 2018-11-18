Выпуск новостей за 15:00: Нападение на инкассаторов. Госпитализация Януковича

В выпуске новостей за 18 ноября по состоянию на 15:00 – задержали одного из грабителей, который ограбил инкассаторов в Ирпене на Киевщине. Российские СМИ сообщили, что Виктора Януковича в Москве госпитализировали в "неподвижном состоянии".

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В больнице умер пограничник, которого на авто сбили контрабандисты.

Пророссийские боевики 16 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения ООС на Донбассе, во время боевых действий погиб один украинский военный.

Во Франции во время протестов погиб один человек, еще 106 человек травмированы.