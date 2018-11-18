Випуск новин за 15:00: Напад на інкасаторів. Ушпиталення Януковича
У випуску новин за 18 листопада станом на 15:00 – затримали одного із грабіжників, який пограбував інкасаторів в Ірпені, що на Київщині. Російські ЗМІ повідомили, що Віктора Януковича у Москві ушпиталили в "нерухомому стані".
Також у випуску:
В лікарні помер прикордонник, якого на авто збили контрабандисти.
Проросійські бойовики 16 разів обстріляли позиції українських військових у зоні проведення ООС на Донбасі, під час бойових дій загинув один український військовий.
У Франції під час протестів загинула одна людина, ще 106 осіб травмовані.
Джерело: 24 канал
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