Випуск новин за 15:00: Напад на інкасаторів. Ушпиталення Януковича

У випуску новин за 18 листопада станом на 15:00 – затримали одного із грабіжників, який пограбував інкасаторів в Ірпені, що на Київщині. Російські ЗМІ повідомили, що Віктора Януковича у Москві ушпиталили в "нерухомому стані".

Також у випуску: В лікарні помер прикордонник, якого на авто збили контрабандисти. Проросійські бойовики 16 разів обстріляли позиції українських військових у зоні проведення ООС на Донбасі, під час бойових дій загинув один український військовий. У Франції під час протестів загинула одна людина, ще 106 осіб травмовані.