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Выпуск новостей за 15:00: Нападение в Афганистане. Фестиваль арбузов

Выпуск новостей 7 Читати новину українською

В выпуске новостей за 5 августа по состоянию на 15:00 – очередной теракт в Афганистане: террорист-смертник убил трех членов миссии НАТО "Решительная поддержка". Атака произошла во время патрулирования миссии в восточной провинции Парван. Самый вкусный арбуз сезона искали на Херсонщине. На фестиваль съехались аграрии со всей области. Кроме традиционных таврийских арбузов, привезли и корейские, желт

Также в выпуске:

На президента Венесуэлы совершили покушение.

Правоохранители разоблачили собрание криминальных авторитетов под Кропивницким.

Олег Сенцов отказался исповедоваться российскому священнику.

Теги: Новости Херсона Фестивали Афганістан Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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