Выпуск новостей за 15:00: Нападение в Афганистане. Фестиваль арбузов

В выпуске новостей за 5 августа по состоянию на 15:00 – очередной теракт в Афганистане: террорист-смертник убил трех членов миссии НАТО "Решительная поддержка". Атака произошла во время патрулирования миссии в восточной провинции Парван. Самый вкусный арбуз сезона искали на Херсонщине. На фестиваль съехались аграрии со всей области. Кроме традиционных таврийских арбузов, привезли и корейские, желт

Также в выпуске: На президента Венесуэлы совершили покушение. Правоохранители разоблачили собрание криминальных авторитетов под Кропивницким. Олег Сенцов отказался исповедоваться российскому священнику.