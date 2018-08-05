Выпуск новостей за 15:00: Нападение в Афганистане. Фестиваль арбузов
В выпуске новостей за 5 августа по состоянию на 15:00 – очередной теракт в Афганистане: террорист-смертник убил трех членов миссии НАТО "Решительная поддержка". Атака произошла во время патрулирования миссии в восточной провинции Парван. Самый вкусный арбуз сезона искали на Херсонщине. На фестиваль съехались аграрии со всей области. Кроме традиционных таврийских арбузов, привезли и корейские, желт
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Источник: 24 канал
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