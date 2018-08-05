Випуск новин за 15:00: Напад в Афганістані. Фестиваль кавунів
У випуску новин за 5 серпня станом на 15:00 – черговий напад в Афганістані: терорист-смертник вбив трьох членів місії НАТО "Рішуча підтримка". Атака сталась під час патрулювання місії в східній провінції Парван. Найсмачніший кавун сезону шукали на Херсонщині. На фестиваль з'їхалися аграрії з усієї області. Крім традиційних таврійських кавунів, привезли і корейські, жовті в середині.
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Джерело: 24 канал
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