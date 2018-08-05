Випуск новин за 15:00: Напад в Афганістані. Фестиваль кавунів

У випуску новин за 5 серпня станом на 15:00 – черговий напад в Афганістані: терорист-смертник вбив трьох членів місії НАТО "Рішуча підтримка". Атака сталась під час патрулювання місії в східній провінції Парван. Найсмачніший кавун сезону шукали на Херсонщині. На фестиваль з'їхалися аграрії з усієї області. Крім традиційних таврійських кавунів, привезли і корейські, жовті в середині.

Також у випуску: На президента Венесуели скоїли замах. Правоохоронці викрили зібрання кримінальних авторитетів під Кропивницьким. Олег Сенцов відмовився сповідатись російському священику.