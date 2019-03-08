Выпуск новостей за 15:00: Нарушения перемирия. Столкновения в Киеве
В выпуске новостей за 8 марта по состоянию на 15:00 – в Киеве марш против домашнего, сексуального и психологического насилия закончился столкновениями. Российские оккупационные войска уже нарушили режим тишины, который начал действовать с полуночи 8 марта.
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Источник: 24 канал
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