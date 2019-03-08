Выпуск новостей за 15:00: Нарушения перемирия. Столкновения в Киеве

В выпуске новостей за 8 марта по состоянию на 15:00 – в Киеве марш против домашнего, сексуального и психологического насилия закончился столкновениями. Российские оккупационные войска уже нарушили режим тишины, который начал действовать с полуночи 8 марта.

Также в выпуске: ПАСЕ оценили предвыборную атмосферу в Украине. 47 месяцев в тюрьме за уклонение от уплаты налогов – таким стал приговор суда для бывшего руководителя избирательной кампании американского президента Пола Манафорта. На Киевщине произошло страшное ДТП: погибли молодые ребята и 16-летняя девушка. Значительная часть Венесуэлы осталась без электроснабжения.