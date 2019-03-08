17:26
8 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 8 МАРТА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россия подготовила ответ Илону Маску. Путин борется против смартфонов
      Вєсті Кремля
      22:27, 7 марта
      Вести.UA: Родня Кивалова пролезла в Верховный суд. Телепорт Геращенко
      Вєсті.UA
      19:11, 7 марта
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 8 МАРТА

      Выпуск новостей за 15:00: Нарушения перемирия. Столкновения в Киеве

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 марта по состоянию на 15:00 – в Киеве марш против домашнего, сексуального и психологического насилия закончился столкновениями. Российские оккупационные войска уже нарушили режим тишины, который начал действовать с полуночи 8 марта.

      Также в выпуске:

      ПАСЕ оценили предвыборную атмосферу в Украине.

      47 месяцев в тюрьме за уклонение от уплаты налогов – таким стал приговор суда для бывшего руководителя избирательной кампании американского президента Пола Манафорта.

      На Киевщине произошло страшное ДТП: погибли молодые ребята и 16-летняя девушка.

      Значительная часть Венесуэлы осталась без электроснабжения.

      blog_ava
      Куда поехать на 8 марта: лучшие места в Украине
      сегодня
      3582
      Теги: Война на Донбассе Гендерное равенство Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Гучні чутки про "Північний потік", – Nordkurier
      сегодня , 17:00 Гучні чутки про "Північний потік", – Nordkurier
      Світові Медіа 187
      Женщины и искусство: что вы об этом знаете (тест)
      сегодня , 16:03 Женщины и искусство: что вы об этом знаете (тест)
      Наталія Печерська 34
      Скасування статті про незаконне збагачення: справи яких корупціонерів закриють
      сегодня , 16:00 Скасування статті про незаконне збагачення: справи яких корупціонерів закриють
      Тетяна Мартинюк 47
      8 марта: какова настоящяя история этого праздника – Клара Цеткин, евреи и проститутки
      4 марта , 13:00 8 марта: какова настоящяя история этого праздника – Клара Цеткин, евреи и проститутки
      Олена Булан 40089
      Печальный праздник весны в "ЛНР"
      сегодня , 15:00 Печальный праздник весны в "ЛНР"
      Ольга Черненко 1443
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук