Випуск новин за 15:00: Порушення перемир'я. Сутички у Києві

У випуску новин за 8 березня станом на 15:00 – у Києві марш проти домашнього, сексуального і психологічного насильства закінчився сутичками. Російські окупаційні війська вже порушили режим тиші, що почав діяти з опівночі 8 березня.

Також у випуску: ПАРЄ оцінили передвиборчу атмосферу в Україні. 47 місяців у в'язниці за ухилення від сплати податків – таким став вирок суду для колишнього керівника виборчої кампанії американського президента Пола Манафорта. На Київщині трапилася страшна ДТП: загинули молоді хлопці та 16-річна дівчина. Значна частина Венесуели залишилась без електропостачання.