Випуск новин за 15:00: Порушення перемир'я. Сутички у Києві
У випуску новин за 8 березня станом на 15:00 – у Києві марш проти домашнього, сексуального і психологічного насильства закінчився сутичками. Російські окупаційні війська вже порушили режим тиші, що почав діяти з опівночі 8 березня.
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Джерело: 24 канал
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