Выпуск новостей за 15:00: Наводнение на Тайване. Землетрясение в Иране

В выпуске новостей за 26 августа по состоянию на 15:00 – по меньшей мере шесть человек погибли из-за наводнения на Тайване, тысячи людей эвакуированы, восемь тысяч домов отрезаны от электроснабжения, вода затопила улицы и автодороги. Мощное землетрясение магнитудой в шесть баллов всколыхнуло Иран и унесло жизни двух человек, более трехсот получили ранения.

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