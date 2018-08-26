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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Випуск новин за 15:00: Повінь на Тайвані. Землетрус в Ірані

Випуск новин 19 Читать новость на русском

У випуску новин за 26 серпня станом на 15:00 – щонайменше шестеро людей загинуло через повінь на Тайвані, тисячі людей евакуйовано, вісім тисяч будинків відрізано від електропостачання, вода затопила вулиці та автошляхи. Потужний землетрус магнітудою у шість балів сколихнув Іран та забрав життя двох людей, понад триста отримали поранення.

Також у випуску:

Помер Джон Маккейн, сенатор-республіканець, який підтримував Україну та часто критикував Росію.

На лінії фронту нарахували 33 обстріли, що вважається відносною тишею. На щастя, обійшлося без жертв.

Близько півночі у таксиста в Рівному виник конфлікт з двома пасажирами, що переріс у бійку з стріляниною.

У Болгарії автобус потрапив у ДТП, загинуло 16 людей. Влада країни оголосила сьогодні День жалоби. 

Теги: Випуск новин Іран Китай Стихійні лиха Землетрус
Джерело: 24 канал
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