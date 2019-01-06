Выпуск новостей за 15:00: Непогода в Украине. Провокации России в Винницкой области

В выпуске новостей за 6 января по состоянию на 15:00 – в Карпатах из-за снегопадов сохраняется лавинная опасность, а львовский аэропорт отменил шесть рейсов из-за стихии. Российские ресурсы призывают московских прихожан прийти защищать Свято-Преображенский собор в Виннице от якобы нацистов. Пропагандисты стремятся, чтобы верующие бросали подготовку к Сочельнику и приходили с протестами к храму.

Также в выпуске: Подозреваемого в убийстве студенток в Харькове задержали.