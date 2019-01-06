Випуск новин за 15:00: Негода в Україні. Провокації Росії на Вінниччині
У випуску новин за 6 січня станом на 15:00 – у Карпатах через снігопади зберігається лавинна небезпека, а львівський аеропорт скасував шість рейсів через стихію. Російські ресурси закликають московських парафіян прийти захищати Свято-Преображенський собор у Вінниці від нібито нацистів. Пропагандисти прагнуть, аби віряни кидали підготовку до Святвечора і приходили з акціями протесту до храму.
Також у випуску:
Підозрюваного у вбивстві студенток у Харкові затримали.
Джерело: 24 канал
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