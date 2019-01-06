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      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ
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      Випуск новин за 15:00: Негода в Україні. Провокації Росії на Вінниччині

      Випуск новин 25 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 січня станом на 15:00 – у Карпатах через снігопади зберігається лавинна небезпека, а львівський аеропорт скасував шість рейсів через стихію. Російські ресурси закликають московських парафіян прийти захищати Свято-Преображенський собор у Вінниці від нібито нацистів. Пропагандисти прагнуть, аби віряни кидали підготовку до Святвечора і приходили з акціями протесту до храму.

      Також у випуску:

      Підозрюваного у вбивстві студенток у Харкові затримали.

      Теги: Російська пропаганда Випуск новин Негода в Україні Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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