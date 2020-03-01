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      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Выпуск новостей за 15:00: Новый обмен пленными. Отставка Гончарука

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 марта по состоянию на 15:00 – председатель ОП Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя Администрации Президента России Дмитрием Козаком. После этого Ермак выразил намерение в этом месяце осуществить новый обмен пленными. Заявление об отставке Гончарука в Верховную Раду не поступало. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

      Также в выпуске:

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      Теги: Обмен пленными Алексей Гончарук Выпуск новостей
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