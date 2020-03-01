Выпуск новостей за 15:00: Новый обмен пленными. Отставка Гончарука

В выпуске новостей за 1 марта по состоянию на 15:00 – председатель ОП Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя Администрации Президента России Дмитрием Козаком. После этого Ермак выразил намерение в этом месяце осуществить новый обмен пленными. Заявление об отставке Гончарука в Верховную Раду не поступало. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Также в выпуске:

В Украине сейчас не зафиксировано ни одного случая коронавируса. Об этом сообщает министерство здравоохранения.

Ночью российские наемники 20 минут беспрерывно били по нашим позициям возле Песков.

Первая победа Джо Байдена в президентской гонке в США. Бывшего вице-премьера на праймериз в Южной Каролине поддержало почти 50% избирателей.