Випуск новин за 15:00: Новий обмін полоненими. Відставка Гончарука

У випуску новин за 1 березня станом на 15:00 – голова ОП Андрій Єрмак у Мінську зустрівся із заступником керівника Адміністрації Президента Росії Дмитром Козаком. Відтак Єрмак назвав намір цього місяця здійснити новий обмін полоненими. Заява про відставку Гончарука до Верховної Ради – не надходила. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Також у випуску: В Україні зараз не зафіксовано жодного випадку коронавірусу. Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я. Вночі російські найманці 20 хвилин безперервно гатили по наших позиціях біля Пісків. Перша перемога Джо Байдена у президентських перегонах у США. Колишнього віце-прем'єра на праймеріз у Південній Кароліні підтримало майже 50% виборців.