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      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Випуск новин за 15:00: Новий обмін полоненими. Відставка Гончарука

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 березня станом на 15:00 – голова ОП Андрій Єрмак у Мінську зустрівся із заступником керівника Адміністрації Президента Росії Дмитром Козаком. Відтак Єрмак назвав намір цього місяця здійснити новий обмін полоненими. Заява про відставку Гончарука до Верховної Ради – не надходила. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

      Також у випуску:

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      Теги: Обмін полоненими Олексій Гончарук Випуск новин
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