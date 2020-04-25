Выпуск новостей за 15:00: Обращение Арахамии к Грузии. Жизнь украинцев в США
В выпуске новостей за 25 апреля по состоянию на 15:00 – лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия посоветовал Грузии не давить на Украину. И назвал действия ее власти политическим шантажом. На который Украина, мол, никогда бы не решилась. Мировая пандемия коронавируса глазами украинцев. И сегодня на очереди – история из американского Сан-Франциско.
Также в выпуске:
Белорусский президент Александр Лукашенко продолжает пренебрегать угрозой распространения вируса. Теперь он отправился в поселок Лясковичи под Чернобылем сажать деревья.
Правительство уволило главного налоговика Сергея Верланова и руководителя таможни Максима Нефедова.
Двое украинских военных получили ранения на передовой за прошедшие сутки.
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