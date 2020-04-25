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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 15:00: Обращение Арахамии к Грузии. Жизнь украинцев в США

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 апреля по состоянию на 15:00 – лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия посоветовал Грузии не давить на Украину. И назвал действия ее власти политическим шантажом. На который Украина, мол, никогда бы не решилась. Мировая пандемия коронавируса глазами украинцев. И сегодня на очереди – история из американского Сан-Франциско.

      Также в выпуске:

      Белорусский президент Александр Лукашенко продолжает пренебрегать угрозой распространения вируса. Теперь он отправился в поселок Лясковичи под Чернобылем сажать деревья.

      Правительство уволило главного налоговика Сергея Верланова и руководителя таможни Максима Нефедова.

      Двое украинских военных получили ранения на передовой за прошедшие сутки.

      Теги: Давид Арахамия Выпуск новостей
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