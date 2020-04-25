Випуск новин за 15:00: Звернення Арахамії до Грузії. Життя українців у США
У випуску новин за 25 квітня станом на 15:00 – лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія порадив Грузії не тиснути на Україну. І назвав дії її влади політичним шантажем. На який Україна, мовляв, ніколи б не спромоглася. Світова пандемію коронавірусу очима українців. І сьогодні на черзі - історія із американського Сан-Франциско.
Також у випуску:
Білоруський президент Олександр Лукашенко продовжує зневажати загрозу поширення вірусу. Тепер він подався у селище Лясковичи під Чорнобилем саджати дерева.
Уряд звільнив головного податківця Сергія Верланова та керівника Митниці Максима Нефьодова.
Двоє українських військових отримали поранення на передовій минулої доби.
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