Випуск новин за 15:00: Звернення Арахамії до Грузії. Життя українців у США

У випуску новин за 25 квітня станом на 15:00 – лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія порадив Грузії не тиснути на Україну. І назвав дії її влади політичним шантажем. На який Україна, мовляв, ніколи б не спромоглася. Світова пандемію коронавірусу очима українців. І сьогодні на черзі - історія із американського Сан-Франциско.

Також у випуску: Білоруський президент Олександр Лукашенко продовжує зневажати загрозу поширення вірусу. Тепер він подався у селище Лясковичи під Чорнобилем саджати дерева. Уряд звільнив головного податківця Сергія Верланова та керівника Митниці Максима Нефьодова. Двоє українських військових отримали поранення на передовій минулої доби.