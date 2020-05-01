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      Выпуск новостей за 15:00: Обсервация освобожденных пленных. Выход из карантина

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей 1 мая по состоянию на 15:00 – освобожденные из плена боевиков украинцы уже вышли из обсервации. Каждого протестовали на коронавирус. Все тесты с отрицательным результатом. Сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина начнет выходить из карантина 11 мая.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      З початку доби бойовики встигли обстріляти наші позиції аж 9 разів. Двоє наших військових поранені. Про це повідомили у Штаб Операції Об'єднаних сил.

      У зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції та на території обов'язкового відселення 1 травня рятувальники зосереджені на гасінні осередків тління. Відкритого вогню поблизу Чорнобиля немає. 

      Вслід за нардепом Миколою Тищенком, на порушенні обмежувальних заходів підловили друга міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – колишнього депутата та бізнесмена Ігоря Котвіцького. З'ясувалось, що він регулярно відвідує елітний бутик-ресторан та готель Hyatt.

      Від сьогодні в Україні знову запрацюють понад 280 критих продовольчих ринків.

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Обмен пленными Выпуск новостей
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