Выпуск новостей за 15:00: Обсервация освобожденных пленных. Выход из карантина

В выпуске новостей 1 мая по состоянию на 15:00 – освобожденные из плена боевиков украинцы уже вышли из обсервации. Каждого протестовали на коронавирус. Все тесты с отрицательным результатом. Сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина начнет выходить из карантина 11 мая.

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