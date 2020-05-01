Випуск новин за 15:00: Обсервація звільнених полонених. Вихід з карантину

У випуску новин за 1 травня станом на 15:00 – звільнені з полону бойовиків українці вже вийшли з обсервації. Кожного протестували на коронавірус. Всі тести – з негативним результатом. Сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна почне виходити з карантину 11 травня.

Також у випуску новин на 24 каналі:

З початку доби бойовики встигли обстріляти наші позиції аж 9 разів. Двоє наших військових поранені. Про це повідомили у Штаб Операції Об'єднаних сил.

У зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції та на території обов'язкового відселення 1 травня рятувальники зосереджені на гасінні осередків тління. Відкритого вогню поблизу Чорнобиля немає.

Вслід за нардепом Миколою Тищенком, на порушенні обмежувальних заходів підловили друга міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – колишнього депутата та бізнесмена Ігоря Котвіцького. З'ясувалось, що він регулярно відвідує елітний бутик-ресторан та готель Hyatt.

Від сьогодні в Україні знову запрацюють понад 280 критих продовольчих ринків.