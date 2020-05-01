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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Випуск новин за 15:00: Обсервація звільнених полонених. Вихід з карантину

      Випуск новин -

      У випуску новин за 1 травня станом на 15:00 – звільнені з полону бойовиків українці вже вийшли з обсервації. Кожного протестували на коронавірус. Всі тести – з негативним результатом. Сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна почне виходити з карантину 11 травня.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      З початку доби бойовики встигли обстріляти наші позиції аж 9 разів. Двоє наших військових поранені. Про це повідомили у Штаб Операції Об'єднаних сил.

      У зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції та на території обов'язкового відселення 1 травня рятувальники зосереджені на гасінні осередків тління. Відкритого вогню поблизу Чорнобиля немає. 

      Вслід за нардепом Миколою Тищенком, на порушенні обмежувальних заходів підловили друга міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – колишнього депутата та бізнесмена Ігоря Котвіцького. З'ясувалось, що він регулярно відвідує елітний бутик-ресторан та готель Hyatt.

      Від сьогодні в Україні знову запрацюють понад 280 критих продовольчих ринків.

      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Обмін полоненими Випуск новин
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