Выпуск новостей за 15:00: Обстрелы на Востоке Украины. Наводнения в Италии

В выпуске новостей за 5 ноября по состоянию на 15:00 – российские оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям наших войск, двое бойцов Объединенных сил получили ранения. Итальянский остров Сицилия накрыла непогода, от наводнений уже погибли 10 человек.

Также в выпуске: Умерла общественная активистка и советник мэра Херсона Екатерина Гандзюк, которую в конце июля облили серной кислотой. В Гималаях впервые за 10 лет выпал снег. В Киеве на Шулявском путепроводе произошло тройное ДТП, есть погибший.