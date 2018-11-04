Выпуск новостей за 15:00: Обстрелы на Востоке Украины. Наводнения в Италии
В выпуске новостей за 5 ноября по состоянию на 15:00 – российские оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям наших войск, двое бойцов Объединенных сил получили ранения. Итальянский остров Сицилия накрыла непогода, от наводнений уже погибли 10 человек.
Также в выпуске:
Умерла общественная активистка и советник мэра Херсона Екатерина Гандзюк, которую в конце июля облили серной кислотой.
В Гималаях впервые за 10 лет выпал снег.
В Киеве на Шулявском путепроводе произошло тройное ДТП, есть погибший.
Источник: 24 канал
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