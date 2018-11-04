Випуск новин за 15:00: Обстріли на Сході України. Повені в Італії
У випуску новин за 5 листопада станом на 15:00 – російські окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, двоє бійців Об'єднаних сил отримали поранення. Італійський острів Сицилія накрила негода, від повеней там уже загинули 10 людей.
Також у випуску:
Померла громадська активістка та радниця мера Херсона Катерина Гандзюк, яку наприкінці липня облили сірчаною кислотою.
В Гімалаях вперше за 10 років випав сніг.
У Києві на Шулявському шляхопроводі сталося потрійне ДТП, є загиблий.
Джерело: 24 канал
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