Випуск новин за 15:00: Обстріли на Сході України. Повені в Італії

У випуску новин за 5 листопада станом на 15:00 – російські окупанти 20 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, двоє бійців Об'єднаних сил отримали поранення. Італійський острів Сицилія накрила негода, від повеней там уже загинули 10 людей.

Також у випуску: Померла громадська активістка та радниця мера Херсона Катерина Гандзюк, яку наприкінці липня облили сірчаною кислотою. В Гімалаях вперше за 10 років випав сніг. У Києві на Шулявському шляхопроводі сталося потрійне ДТП, є загиблий.