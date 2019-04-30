16:24
30 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Главный эколог страны Медведев. Путину нашли преемника
      Вєсті Кремля
      22:20, 27 апреля
      Вести.UA. Жир: Захарова читает посты Супрун. Коррупционеры сдадутся Зеленскому
      Вєсті.UA
      18:30, 27 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Выпуск новостей за 15:00: Обыски в Крыму. Отречение от престола в Японии

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 апреля по состоянию на 15:00 – российские силовики в Крыму провели обыски в домах крымскотатарских активистов Дилявера Бекирова и Ролана Османова. Император Японии Акихито отрекся от престола. Два года назад он захотел передать власть по причине почтенного возраста и проблем со здоровьем.

      Также в выпуске:

      Россия все же начала выдавать паспорта жителям оккупированных украинских территорий.

      На Ровненской АЭС произошел пожар: из-за повреждения и возгорания трансформатора там отключился третий энергоблок.

      ЦИК объявила официальные результаты президентских выборов в Украине.

      blog_ava
      Выходные дни-2019: календарь праздников в Украине
      сегодня
      282645
      Теги: Крымские татары Новости Крыма Япония Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Очень хочу попасть на пьедестал Кубка мира и выиграть олимпийскую медаль, – горнолыжница Кныш
      сегодня , 16:00 Очень хочу попасть на пьедестал Кубка мира и выиграть олимпийскую медаль, – горнолыжница Кныш
      Станіслав Безушко 8
      Победа Зеленского на выборах: чего следует ожидать от него как президента Украины
      сегодня , 15:29 Победа Зеленского на выборах: чего следует ожидать от него как президента Украины
      Ірина Вихрущ 8700
      Минфин отвел налоговый топор от национального ОПК
      сегодня , 15:00 Минфин отвел налоговый топор от национального ОПК
      Андрій Воропаєв 1134
      Какими будут первые сто дней Зеленского на посту президента
      сегодня , 14:20 Какими будут первые сто дней Зеленского на посту президента
      Інна Жолобович 20826
      Какие страны больше всего импортируют украинские товары: инфографика
      сегодня , 13:07 Какие страны больше всего импортируют украинские товары: инфографика
      508
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук