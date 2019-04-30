Выпуск новостей за 15:00: Обыски в Крыму. Отречение от престола в Японии
В выпуске новостей за 30 апреля по состоянию на 15:00 – российские силовики в Крыму провели обыски в домах крымскотатарских активистов Дилявера Бекирова и Ролана Османова. Император Японии Акихито отрекся от престола. Два года назад он захотел передать власть по причине почтенного возраста и проблем со здоровьем.
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Источник: 24 канал
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