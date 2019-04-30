Выпуск новостей за 15:00: Обыски в Крыму. Отречение от престола в Японии

В выпуске новостей за 30 апреля по состоянию на 15:00 – российские силовики в Крыму провели обыски в домах крымскотатарских активистов Дилявера Бекирова и Ролана Османова. Император Японии Акихито отрекся от престола. Два года назад он захотел передать власть по причине почтенного возраста и проблем со здоровьем.

Также в выпуске: Россия все же начала выдавать паспорта жителям оккупированных украинских территорий. На Ровненской АЭС произошел пожар: из-за повреждения и возгорания трансформатора там отключился третий энергоблок. ЦИК объявила официальные результаты президентских выборов в Украине.

Источник: 24 канал