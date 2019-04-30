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      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
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      Випуск новин за 15:00: Обшуки у Криму. Зречення престолу в Японії

      Випуск новин 8 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 квітня станом на 15:00 – російські силовики у Криму провели обшуки в будинках кримськотатарських активістів Ділявера Бекірова та Ролана Османова. Імператор Японії Акіхіто зрікся престолу. Два роки тому він захотів передати владу через поважний вік та проблеми зі здоров'ям.

      Також у випуску: 

      Росія таки почала видавати паспорти мешканцям окупованих українських територій.

      На Рівненській АЕС сталася пожежа: через пошкодження та загоряння трансформатора там відімкнувся третій енергоблок.

      ЦВК оголосила офіційні результати президентських виборів в Україні.

       

      blog_ava
      Хто привітав Володимира Зеленського з перемогою у президентських виборах
      сьогодні
      20950
      Теги: Випуск новин Японія Новини Криму Кримські татари
      Джерело: 24 канал
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