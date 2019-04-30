Випуск новин за 15:00: Обшуки у Криму. Зречення престолу в Японії
У випуску новин за 30 квітня станом на 15:00 – російські силовики у Криму провели обшуки в будинках кримськотатарських активістів Ділявера Бекірова та Ролана Османова. Імператор Японії Акіхіто зрікся престолу. Два роки тому він захотів передати владу через поважний вік та проблеми зі здоров'ям.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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