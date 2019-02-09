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      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Выпуск новостей за 15:00: Отравление алкоголем в Индии. Подкуп избирателей в Днепре

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 января по состоянию на 15:00 – на Севере Индии сорок человек отравились из-за некачественного алкоголя. Правоохранители выяснили, что в алкоголь добавляли токсичный метанол. В одном из баров Днепра женщину поймали на подкупе избирателей. Она записывала паспортные данные людей и отдала им залог.

      Также в выпуске:

      В Белой Церкви во время выступления Юлии Тимошенко перед избирателями в толпу бросали дымовые шашки.

      Парламент Греции согласился принять Македонию в НАТО.

      В Испании столкнулись два пассажирских поезда, есть погибшие.

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      Теги: Взятка Деньги Выборы Президента 2019 Индия Алкоголь Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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