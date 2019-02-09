Выпуск новостей за 15:00: Отравление алкоголем в Индии. Подкуп избирателей в Днепре
В выпуске новостей за 9 января по состоянию на 15:00 – на Севере Индии сорок человек отравились из-за некачественного алкоголя. Правоохранители выяснили, что в алкоголь добавляли токсичный метанол. В одном из баров Днепра женщину поймали на подкупе избирателей. Она записывала паспортные данные людей и отдала им залог.
Также в выпуске:
В Белой Церкви во время выступления Юлии Тимошенко перед избирателями в толпу бросали дымовые шашки.
Парламент Греции согласился принять Македонию в НАТО.
В Испании столкнулись два пассажирских поезда, есть погибшие.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии