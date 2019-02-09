Випуск новин за 15:00: Отруєння алкоголем в Індії. Підкуп виборців у Дніпрі
У випуску новин за 9 січня станом на 15:00 – на Півночі Індії сорок людей отруїлися через неякісний алкоголь. Правоохоронці з'ясували, що в алкоголь додавали токсичний метанол. В одному з барів Дніпра жінку впіймали на підкупі виборців. Вона записувала паспортні дані людей та віддала їм заклади.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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