Випуск новин за 15:00: Отруєння алкоголем в Індії. Підкуп виборців у Дніпрі

У випуску новин за 9 січня станом на 15:00 – на Півночі Індії сорок людей отруїлися через неякісний алкоголь. Правоохоронці з'ясували, що в алкоголь додавали токсичний метанол. В одному з барів Дніпра жінку впіймали на підкупі виборців. Вона записувала паспортні дані людей та віддала їм заклади.

Також у випуску: У Білій Церкві під час виступу Юлії Тимошенко перед виборцями у натовп кидали димові шашки. Парламент Греції погодився прийняти Македонію до НАТО. В Іспанії зіштовхнулися два пасажирських потяги, є загиблі.