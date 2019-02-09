15:58
9 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Подорожі "героїв" Путіна. Верблюжа сила Росії
      Вєсті Кремля
      23:42, 8 лютого
      Вєсті.UA: Охоронець для Януковича. Довготривалі заробітки Насірова
      Вєсті.UA
      22:19, 8 лютого
      Таємний світ грального бізнесу: як працюють та маскуються нелегальні заклади в Україні
      ЦРУ
      09:00, 8 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Вибори як свято
      Згадати все
      00:50, сьогодні
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 15:00: Отруєння алкоголем в Індії. Підкуп виборців у Дніпрі

      Випуск новин 13 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 січня станом на 15:00 – на Півночі Індії сорок людей отруїлися через неякісний алкоголь. Правоохоронці з'ясували, що в алкоголь додавали токсичний метанол. В одному з барів Дніпра жінку впіймали на підкупі виборців. Вона записувала паспортні дані людей та віддала їм заклади.

      Також у випуску:

      У Білій Церкві під час виступу Юлії Тимошенко перед виборцями у натовп кидали димові шашки. 

      Парламент Греції погодився прийняти Македонію до НАТО.

      В Іспанії зіштовхнулися два пасажирських потяги, є загиблі.

      blog_ava
      Помер відомий український журналіст Олег Нипадимка
      сьогодні
      10741
      Теги: Випуск новин Алкоголь Індія Президентські вибори 2019 Гроші Хабар
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Сіландія, Тувалу, Нгване та інші: про цікавинки цікавих країн
      сьогодні , 12:00 Сіландія, Тувалу, Нгване та інші: про цікавинки цікавих країн
      Блог Медіа 334
      Натхненні кольором: сміливий проект сучасних апартаментів у Львові від українських дизайнерів
      сьогодні , 11:37 Натхненні кольором: сміливий проект сучасних апартаментів у Львові від українських дизайнерів
      1137
      История белоруса, который воюет за Украину
      сьогодні , 08:40 История белоруса, который воюет за Украину
      Повернись живим 1027
      Чи можливий реванш вчорашніх "регіоналів"?
      8 лютого , 22:01 Чи можливий реванш вчорашніх "регіоналів"?
      Наталя Ромашова 1138
      Минрегион планирует запретить размещение отопительной газовой техники
      8 лютого , 22:00 Минрегион планирует запретить размещение отопительной газовой техники
      Лев Парцхаладзе 5666
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Випуск новин 31 жовтня станом на 16:30
       31 жовтня 2015 , 17:37
      Підсумковий випуск новин за 22:00: Боротьба із кнопкодавством. Порушення правил паркування
       2 листопада 2018 , 22:58
      Випуск новин за 16:00: Новий етап медреформи. Рейтинги кандидатів у президенти України
       31 січня , 16:50
      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Українські моряки в полоні РФ
       28 грудня 2018 , 09:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук