Выпуск новостей за 15:00: Отравление детей в Винницкой области. Контрабанда янтаря

В выпуске новостей за 15 сентября по состоянию на 15:00 – из-за отравления детей инфекционная больница Казатина, в Винницкой области, переполнена. В течении двух суток с сюда попали 30 детей с тошнотой и головокружением. В Польше задержали двух украинцев и еще четырех поляков-сообщников, которые представились работниками спецслужб. Все они причастны к незаконной переправки янтаря из Украины.

Также в выпуске: Синоптики предупредили о первых заморозках во второй половине сентября. В 24 городах страны проходит Марш за права животных. В ОБСЕ уверены, что формула Штайнмайера – дорожная карта для реализации минских соглашений.

Источник: 24 канал