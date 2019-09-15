Выпуск новостей за 15:00: Отравление детей в Винницкой области. Контрабанда янтаря
В выпуске новостей за 15 сентября по состоянию на 15:00 – из-за отравления детей инфекционная больница Казатина, в Винницкой области, переполнена. В течении двух суток с сюда попали 30 детей с тошнотой и головокружением. В Польше задержали двух украинцев и еще четырех поляков-сообщников, которые представились работниками спецслужб. Все они причастны к незаконной переправки янтаря из Украины.
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Источник: 24 канал
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