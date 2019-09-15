Випуск новин за 15:00: Отруєння дітей на Вінниччині. Контрабанда бурштину

У випуску новин за 15 вересня станом на 15:00 – через отруєння дітей інфекційна лікарня Козятину, що на Вінниччині, переповнена. За дві доби з сюди потрапило 30 дітей з нудитою і запамороченням у голові. У Польщі затримали двох українців та ще чотирьох поляків-спільників, які представились працівниками спецслужб. Усі вони причетні до незаконного переправлення бурштину з України.

Також у випуску: Синоптики попередили про перші заморозки в другій половині вересня. У 24 містах країни проходить Марш за тварин. В ОБСЄ впевнені, що формула Штайнмайєра – дорожня карта для реалізації мінських угод.

Джерело: 24 канал