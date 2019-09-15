Випуск новин за 15:00: Отруєння дітей на Вінниччині. Контрабанда бурштину
У випуску новин за 15 вересня станом на 15:00 – через отруєння дітей інфекційна лікарня Козятину, що на Вінниччині, переповнена. За дві доби з сюди потрапило 30 дітей з нудитою і запамороченням у голові. У Польщі затримали двох українців та ще чотирьох поляків-спільників, які представились працівниками спецслужб. Усі вони причетні до незаконного переправлення бурштину з України.
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Джерело: 24 канал
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