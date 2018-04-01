Выпуск новостей за 15:00: Отставка губернатора Кемерово. Вербное воскресенье в Украине

В выпуске новостей за 1 апреля по состоянию на 15:00 – губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку, а Путин удовлетворил его просьбу. Верующие восточного обряда празднуют вербное воскресенье и готовятся к Пасхе.

Также в выпуске: В Одессе стартовала юбилейная 45 "Юморина". В Индии обвалилась гостиница. По меньшей мере десять человек погибли, еще около полсотни остаются под завалами. Машина с российскими дипломатическими номерами спровоцировала аварию.