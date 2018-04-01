Выпуск новостей за 15:00: Отставка губернатора Кемерово. Вербное воскресенье в Украине
В выпуске новостей за 1 апреля по состоянию на 15:00 – губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку, а Путин удовлетворил его просьбу. Верующие восточного обряда празднуют вербное воскресенье и готовятся к Пасхе.
Также в выпуске:
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Источник: 24 Канал
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