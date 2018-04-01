Випуск новин за 15:00: Відставка губернатора Кемерова. Вербна неділя в Україні
У випуску новин за 1 квітня станом на 15:00 – губернатор Кемеровської області Аман Тулєєв подав у відставку, а Путін задовольнив його прохання. Віряни східного обряду святкують вербну неділю та готуються до Великодня.
Також у випуску:
В Одесі стартувала ювілейна 45 "Гуморина".
В Індії обвалився готель. Щонайменше десятеро людей загинули, ще близько півсотні залишаються під завалами.
Автівка з російськими дипломатичними номерами спричинила аварію.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі