Випуск новин за 15:00: Відставка губернатора Кемерова. Вербна неділя в Україні

У випуску новин за 1 квітня станом на 15:00 – губернатор Кемеровської області Аман Тулєєв подав у відставку, а Путін задовольнив його прохання. Віряни східного обряду святкують вербну неділю та готуються до Великодня.

Також у випуску: В Одесі стартувала ювілейна 45 "Гуморина". В Індії обвалився готель. Щонайменше десятеро людей загинули, ще близько півсотні залишаються під завалами. Автівка з російськими дипломатичними номерами спричинила аварію.