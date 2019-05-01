Выпуск новостей за 15:00: Паспорта РФ для украинцев. Новый дизайн Facebook
В выпуске новостей за 1 мая по состоянию на 15:00 – Владимир Путин разрешил выдавать российские паспорта крымчанам, которые еще до оккупации выехали из полуострова. Основатель крупнейшей в мире социальной сети Facebook Марк Цукерберг показал образцы нового дизайна сайта и приложения.
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Источник: 24 канал
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