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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
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      Выпуск новостей за 15:00: Паспорта РФ для украинцев. Новый дизайн Facebook

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 мая по состоянию на 15:00 – Владимир Путин разрешил выдавать российские паспорта крымчанам, которые еще до оккупации выехали из полуострова. Основатель крупнейшей в мире социальной сети Facebook Марк Цукерберг показал образцы нового дизайна сайта и приложения.

      Также в выпуске:

      Россия использует новейшую систему орбитального подавления "Тирадо-2" на Донбассе.

      Тернопольщина оправляется от стихии, которая пронеслась по области на Пасху.

      В Москве прошли единичные пикеты в поддержку украинцев, которых незаконно посадили в тюрьму власти Российской Федерации.

      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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