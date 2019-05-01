Выпуск новостей за 15:00: Паспорта РФ для украинцев. Новый дизайн Facebook

В выпуске новостей за 1 мая по состоянию на 15:00 – Владимир Путин разрешил выдавать российские паспорта крымчанам, которые еще до оккупации выехали из полуострова. Основатель крупнейшей в мире социальной сети Facebook Марк Цукерберг показал образцы нового дизайна сайта и приложения.

Также в выпуске: Россия использует новейшую систему орбитального подавления "Тирадо-2" на Донбассе. Тернопольщина оправляется от стихии, которая пронеслась по области на Пасху. В Москве прошли единичные пикеты в поддержку украинцев, которых незаконно посадили в тюрьму власти Российской Федерации.

Источник: 24 канал