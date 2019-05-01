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      Випуск новин за 15:00: Паспорти РФ для українців. Новий дизайн Facebook

      Випуск новин 17 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 травня станом на 15:00 – Володимир Путін дозволив видавати російські паспорти кримчанам, які ще до окупації виїхали з півострова. Засновник найбільшої в світі соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг показав зразки нового дизайну сайту і додатку.

      Також у випуску:

      Росія використовує новітню систему орбітального придушення "Тірада-2" на Донбасі.

      Тернопільщина оговтується від стихії, яка пронеслася областю на Великдень.

      У Москві відбулися одиничні пікети на підтримку українців, яких незаконно ув'язнила влада Російської Федерації.

      blog_ava
      Чому Європа та весь світ відзначають 1 травня
      сьогодні
      10538
      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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