Выпуск новостей за 15:00: Погибшие на Эвересте. Землетрясение в Перу

В выпуске новостей за 26 мая по состоянию на 15:00 – за неделю десять умерших альпинистов, которые пытались покорить Эверест и заплатили за это своей жизнью. Среди погибших граждане Великобритании, Ирландии, Австрии, Непала и США. Мощное землетрясение поразило Север Перу. Трясти начало в три ночи по местному времени, из-за чего несколько городков остались без света.

Также в выпуске: Моряки с танкера, который задержали в Египте, возвращаются в Украину. В Мариуполе несколько десятков горожан, правоохранителей и военных приняли участие в "Мерфи Челендже", который предусматривает комплекс силовых тренировок. В Киеве состоялся благотворительный "Пробег под каштанами".

Источник: 24 канал