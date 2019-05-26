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      НОВОСТИ КИЕВА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Выпуск новостей за 15:00: Погибшие на Эвересте. Землетрясение в Перу

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 мая по состоянию на 15:00 – за неделю десять умерших альпинистов, которые пытались покорить Эверест и заплатили за это своей жизнью. Среди погибших граждане Великобритании, Ирландии, Австрии, Непала и США. Мощное землетрясение поразило Север Перу. Трясти начало в три ночи по местному времени, из-за чего несколько городков остались без света.

      Также в выпуске:

      Моряки с танкера, который задержали в Египте, возвращаются в Украину.

      В Мариуполе несколько десятков горожан, правоохранителей и военных приняли участие в "Мерфи Челендже", который предусматривает комплекс силовых тренировок.

      В Киеве состоялся благотворительный "Пробег под каштанами".

      blog_ava
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      Теги: Перу Землетрясение Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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