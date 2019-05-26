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      НОВИНИ КИЄВА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 15:00: Загиблі на Евересті. Землетрус в Перу

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 травня станом на 15:00 – за тиждень десять померлих альпіністів, які намагалися підкорити Еверест і заплатили за це власним життям. Серед загиблих громадяни Великої Британії, Ірландії, Австрії, Непалу та США. Потужний землетрус вразив Північ Перу. Трусити почало о третій ночі за місцевим часом, через що кілька містечок залишились без світла.

      Також у випуску:

      Моряки з танкера, який затримали в Єгипті, повертаються до України.

      У Маріуполі кілька десятків містян, правоохоронців та військових взяли участь у "Мерфі челенджі", який передбачає комплекс силових тренувань.

      У Києві відбувся благодійний "Пробіг під каштанами".

      blog_ava
      Місячний календар на травень 2019
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      Теги: Випуск новин Землетрус Перу
      Джерело: 24 канал
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