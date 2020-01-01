Выпуск новостей за 15:00: Польша против Путина. Ключевые события войны на Донбассе

В выпуске новостей за 1 января по состоянию на 15:00 – между лидерами России и Польши возник дипломатический скандал из-за Второй мировой войны. Премьер Матеуш Моравецкий считает, что российский президент хочет отвлечь внимание своих граждан от реальных проблем. Каким был для украинского войска и страны 2019 год – выясняли журналисты 24 канала.

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Вступил в силу закон про "обличителей коррупции". Согласно ему, тот, кто "сдаст" НАПК нечистого на руку чиновника, получит денежное вознаграждение.

В Эстонии перестало работать российское пропагандистское информагентство: власти страны наложили на него санкции.

В Китае тигров заставляют двигаться с помощью дронов: все для того, чтобы животные не набирали лишний вес.

Папа Римский еле отбился от верующей, которая схватила его за руку и начала тянуть к себе во время рождественского вертепа.