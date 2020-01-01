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      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
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      Выпуск новостей за 15:00: Польша против Путина. Ключевые события войны на Донбассе

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 января по состоянию на 15:00 – между лидерами России и Польши возник дипломатический скандал из-за Второй мировой войны. Премьер Матеуш Моравецкий считает, что российский президент хочет отвлечь внимание своих граждан от реальных проблем. Каким был для украинского войска и страны 2019 год – выясняли журналисты 24 канала.

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      Теги: Выпуск новостей
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