Випуск новин за 15:00: Польща проти Путіна. Ключові події війни на Донбасі

У випуску новин за 1 січня станом на 15:00 – між лідерами Росії та Польщі виник дипломатичний скандал через Другу світову війну. Прем'єр Матеуш Моравецький вважає, що російський президент хоче відвернути увагу своїх громадян від реальних проблем. Яким був для українського війська і країни 2019 рік – з'ясовували журналісти 24 каналу.

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Набрав чинності закон про "викривачів корупції". Згідно з ним, той, хто "здасть" НАЗК нечистого на руку чиновника, отримає грошову винагороду.

В Естонії перестало працювати російське пропагандистське інформагентство: влада країни наклала на нього санкції.

У Китаї тигрів змушують рухатися за допомогою дронів: все для того, аби тварини не набирали зайву вагу.

Папа Римський ледве відбився від вірянки, яка вхопила його за руку і почала тягти до себе під час різдвяного вертепу.