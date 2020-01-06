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      РОЖДЕСТВО УБИЙСТВО В КАХОВКЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
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      Выпуск новостей за 15:00: Попытка подкупа пограничников. Золотой глобус для "Чернобыля"

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 января по состоянию на 15:00 – в "Борисполе" россиянин предложил пограничнику взятку, чтобы попасть на территорию Украины. Мужчина получил три года запрета на въезд, его передали в руки правоохранителей. Сериал "Чернобыль" от HBO получил престижную кинопремию "Золотой глобус" как лучший мини-сериал.

      Также в выпуске:

      Украинских политзаключенных Владимира Дудко и Алексея Бессарабова этапировали в российскую колонию.

      В Одессе задержали подозреваемых в убийстве двух девушек в столице – Волыни Сергея Ксёндзык и Елизавету Бершацкую с Кировоградщины.

      В Киеве на месте игорных заведений "Космолот", которые закрыли в конце декабря, появились интернет-центры, караоке и учреждения под названием Simple Games.

      В пораженных пожарами районах Австралии впервые за много дней пошел дождь. Однако ситуация до сих пор остается сложной.

       

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      Теги: Новости Украины Выпуск новостей Украина – Россия Госпогранслужба
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