Выпуск новостей за 15:00: Попытка подкупа пограничников. Золотой глобус для "Чернобыля"

В выпуске новостей за 6 января по состоянию на 15:00 – в "Борисполе" россиянин предложил пограничнику взятку, чтобы попасть на территорию Украины. Мужчина получил три года запрета на въезд, его передали в руки правоохранителей. Сериал "Чернобыль" от HBO получил престижную кинопремию "Золотой глобус" как лучший мини-сериал.

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