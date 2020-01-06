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      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
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      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Випуск новин за 15:00: Спроба підкупу прикордонників. Золотий глобус для "Чорнобиля"

      Випуск новин 8

      У випуску новин за 6 січня станом на 15:00 – у "Борисполі" росіянин запропонував прикордоннику хабар, аби потрапити на територію України. Чоловік отримав три роки заборони в’їзду, його передали в руки правоохоронців. Серіал "Чорнобиль" від НВО отримав престижну кінопремію "Золотий глобус" як найкращий міні-серіал.

      Також у випуску:

      Українських політв'язнів Володимира Дудку та Олексія Бессарабова етапували до російської колонії. 

      В Одесі затримали підозрюваних у вбивстві двох дівчат у столиці – волинянина Сергія Ксьондзика та Єлизавету Бершацьку з Кіровоградщини.

      У Києві на місці гральних закладів "Космолот", які закрили наприкінці грудня, з'явилися інтернет-центри, караоке та заклади під назвою Simple Games.

      В уражених пожежами районах Австралії вперше за багато днів пішов дощ. Проте ситуація досі залишається складною.

       

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      Теги: Випуск новин Україна – Росія Держприкордонслужба Новини України
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