Выпуск новостей за 15:00: Потери на фронте. Детали об отравлении Скрипалей

В выпуске новостей за 29 июля по состоянию на 15:00 – пророссийские боевики обстреляли поселок Крымское, двое украинских военных погибли. Британское издание The Mirror сообщило, что за отравлением Сергея и Юлии Скрипалей стоят две группы из России.

Также в выпуске: Следователи предоставили документы, в которых содержатся детали сотрудничества Пола Манафорта с Виктором Януковичем. В Индонезии 14 человек погибли из-за мощного землетрясения. В Днепре провели четыре этапа всеукраинских соревнований "Игры героев".