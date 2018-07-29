Выпуск новостей за 15:00: Потери на фронте. Детали об отравлении Скрипалей
В выпуске новостей за 29 июля по состоянию на 15:00 – пророссийские боевики обстреляли поселок Крымское, двое украинских военных погибли. Британское издание The Mirror сообщило, что за отравлением Сергея и Юлии Скрипалей стоят две группы из России.
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Источник: 24 канал
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