Випуск новин за 15:00: Втрати на фронті. Деталі щодо отруєння Скрипалів
У випуску новин за 29 липня станом на 15:00 – проросійські бойовики обстріляли селище Кримське, двоє українських військових загинуло. Британське видання The Mirror повідомило, що за отруєнням Сергія та Юлії Скрипалів стоять дві групи з Росії.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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