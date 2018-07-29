Випуск новин за 15:00: Втрати на фронті. Деталі щодо отруєння Скрипалів

У випуску новин за 29 липня станом на 15:00 – проросійські бойовики обстріляли селище Кримське, двоє українських військових загинуло. Британське видання The Mirror повідомило, що за отруєнням Сергія та Юлії Скрипалів стоять дві групи з Росії.

Також у випуску: Слідчі надали документи, у яких містяться деталі співпраці Пола Манафорта з Віктором Януковичем. В Індонезії 14 людей загинуло через потужний землетрус. У Дніпрі провели чотири етапи всеукраїнських змагань "Ігри героїв".