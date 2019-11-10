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      Выпуск новостей за 15:00: Пожар на самолете с украинцами. Конец эпохи таксофонов

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 ноября по состоянию на 15:00– в аэропорту египетского Шарм-эль-Шейхе загорелся самолет с двумя сотнями людей на борту. Судно авиаперевозчика SkyUp следовало из Запорожья. Самолет успел приземлиться в аэропорту и в момент посадки пожар и возник. В Украине заканчивается эпоха таксофонов. Им осталось существовать всего 3 месяца.

      Также в выпуске:

      А в мире увеличилось толстосумов, состояние которых превышает миллиард долларов. Всего их насчитали более 2 тысяч. И семь из них – украинцы.

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      Теги: Укртелеком Пожар авиация Выпуск новостей
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