Выпуск новостей за 15:00: Пожар на самолете с украинцами. Конец эпохи таксофонов

В выпуске новостей за 10 ноября по состоянию на 15:00– в аэропорту египетского Шарм-эль-Шейхе загорелся самолет с двумя сотнями людей на борту. Судно авиаперевозчика SkyUp следовало из Запорожья. Самолет успел приземлиться в аэропорту и в момент посадки пожар и возник. В Украине заканчивается эпоха таксофонов. Им осталось существовать всего 3 месяца.

Также в выпуске: А в мире увеличилось толстосумов, состояние которых превышает миллиард долларов. Всего их насчитали более 2 тысяч. И семь из них – украинцы.