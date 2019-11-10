Випуск новин за 15:00: Пожежа на літаку з українцями. Кінець епохи таксофонів

У випуску новин за 10 листопада станом на 15:00 – в аеропорту єгипетського Шарм-ель-Шейху спалахнув літак із двома сотнями людей на борту. Судно авіаперевізника SkyUp прямувало із Запоріжжя. Літак встиг приземлитись в аеропорту і в момент посадки пожежа й розгорілась. В Україні закінчується епоха таксофонів. Їм лишилося існувати всього 3 місяці.

Також у випуску: А у світі побільшало товстосумів, статки яких перевищують мільярд доларів. Усього їх нарахували понад 2 тисячі. І семеро з них – українці.