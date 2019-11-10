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      ІГОР МАЗУР СЛУГА НАРОДУ СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО
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      ІГОР МАЗУР СЛУГА НАРОДУ СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО

      Випуск новин за 15:00: Пожежа на літаку з українцями. Кінець епохи таксофонів

      Випуск новин 28 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 листопада станом на 15:00 – в аеропорту єгипетського Шарм-ель-Шейху спалахнув літак із двома сотнями людей на борту. Судно авіаперевізника SkyUp прямувало із Запоріжжя. Літак встиг приземлитись в аеропорту і в момент посадки пожежа й розгорілась. В Україні закінчується епоха таксофонів. Їм лишилося існувати всього 3 місяці.

      Також у випуску:

      А у світі побільшало товстосумів, статки яких перевищують мільярд доларів. Усього їх нарахували понад 2 тисячі. І семеро з них – українці.

      blog_ava
      6 жінок-науковців, які змінили хід історії
      сьогодні
      11342
      Теги: Випуск новин авіація Пожежа Укртелеком
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