16:57
2 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Бессмертный Бердымухамедов. Путин пробил дно
      Вєсті Кремля
      20:23, 1 января
      Вести.UA. Жир: Виктор Павлик идет в президенты? Пьяный эфир с Мосийчуком
      Вєсті.UA
      20:03, 1 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Выпуск новостей за 15:00: Пожар в тепловозе. Новый посол США в Украине

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 января по состоянию на 15:00 – на Николаевщине на ходу вспыхнул тепловоз. Пострадавших нет, сейчас пожарные устанавливают причину возгорания, а железнодорожники решают, как доставить пассажиров в пункт назначения. Кристина Квин назначена временно поверенной в делах США в Украине. Она была заместителем Уильяма Тейлора, который сложил свои полномочия.

      Также в выпуске:

      В Днепре задержали 48-летнего мужчину, который сообщил о заминировании двух вокзалов. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

      Родственники героев Небесной Сотни просят вернуть прокуроров, которые представляли сторону обвинения по делам Майдана раньше.

      В Украину вернули похищенную нацистами картину художника Михаила Панина под названием "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".

      В Украине на местах продажи елок образовались стихийные свалки из деревьев.

       

       

      Законы, которые изменят жизнь в Украине в 2020 году
      сегодня
      3602
      Теги: Новости США Укрзализниця Выпуск новостей Пожар Кристина Квин
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 Новогоднее поздравление Зеленского и Путина: какая разница?
      Ель Мюрид 1050
      сегодня , 14:40 Зеленский для Украины – как лотерейный билет: эксклюзивное интервью с Казариным
      Олена Трибушна 357
      28 декабря 2019 , 12:30 Украшения и аллергия: каких металлов следует избегать
      206
      сегодня , 13:01 Законы, которые изменят жизнь в Украине в 2020 году
      Ірина Поліщук 3602
      сегодня , 12:00 Штурм посольства США в Ираке: как это ударит по Украине
      Злой Одессит 1299
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук