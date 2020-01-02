Выпуск новостей за 15:00: Пожар в тепловозе. Новый посол США в Украине

В выпуске новостей за 2 января по состоянию на 15:00 – на Николаевщине на ходу вспыхнул тепловоз. Пострадавших нет, сейчас пожарные устанавливают причину возгорания, а железнодорожники решают, как доставить пассажиров в пункт назначения. Кристина Квин назначена временно поверенной в делах США в Украине. Она была заместителем Уильяма Тейлора, который сложил свои полномочия.

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