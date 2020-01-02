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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      Випуск новин за 15:00: Пожежа в тепловозі. Новий посол США в Україні

      Випуск новин 6 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 січня станом на 15:00 – на Миколаївщині на ходу спалахнув тепловоз. Постраждалих немає, наразі пожежники встановлюють причину займання, а залізничники вирішують, як доправити пасажирів до пункту призначення. Крістіна Квін призначена тимчасово повіреною у справах США в Україні. Вона була заступницею Вільяма Тейлора, який склав свої повноваження.

      Також у випуску:

      У Дніпрі затримали 48-річного чоловіка, який повідомив про замінування двох вокзалів. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

      Родичі героїв Небесної Сотні просять повернути прокурорів, які представляли сторону обвинувачення у справах Майдану раніше.

      В Україну повернули викрадену нацистами картину художника Михайла Паніна під назвою "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною". 

      В Україні на місцях продажу ялинок утворилися стихійні звалища з дерев. 

       

       

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      Теги: Випуск новин Укрзалізниця Пожежа Крістіна Квін Новини США
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