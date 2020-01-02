Випуск новин за 15:00: Пожежа в тепловозі. Новий посол США в Україні

У випуску новин за 2 січня станом на 15:00 – на Миколаївщині на ходу спалахнув тепловоз. Постраждалих немає, наразі пожежники встановлюють причину займання, а залізничники вирішують, як доправити пасажирів до пункту призначення. Крістіна Квін призначена тимчасово повіреною у справах США в Україні. Вона була заступницею Вільяма Тейлора, який склав свої повноваження.

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