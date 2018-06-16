Выпуск новостей за 15:00: Предупреждение Госдепа США. Послание в космос
В выпуске новостей за 16 июня, по состоянию на 15:00 – Государственный департамент США призвал своих граждан воздержаться от поездок в Россию и оккупированного Крыма. Запись с голосом всемирно известного физика Стивена Хокинга отправили в космос.
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В Киеве владельцу "Волги", от взрыва которой пострадали четверо детей, объявили подозрение. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Ситуация на фронте.
Три населенных пункта официально исключили из перечня оккупированных.
Источник: 24 канал
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