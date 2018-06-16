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Випуск новин за 15:00: Попередження Держдепу США. Послання у космос

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У випуску новин за 16 червня станом на 15:00 – Державний департамент США закликав своїх громадян утриматися від поїздок до Росії та окупованого Криму. Запис із голосом всесвітньо відомого фізика Стівена Гокінга відправили у космос.

Також у випуску:

Російська сторона усіляко гальмує процес відвідування бранців Кремля українською омбудсвумен Людмилою Денісовою. 

У Києві власнику "Волги", від вибуху якої постраждали четверо дітей, оголосили підозру. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Ситуація на фронті.

Три населені пункти офіційно виключили з переліку окупованих. 

Теги: Випуск новин Новини США
Джерело: 24 канал
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