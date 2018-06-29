Выпуск новостей за 15:00: Пресс-конференция Денисовой. Вулкан на Бали

Выпуск новостей за 15:00: Пресс-конференция Денисовой. Вулкан на БалиВыпуск новостей 26 Читати новину українською
В выпуске новостей за 29 июня по состоянию на 15:00 – украинская омбудсвумен Людмила Денисова провела пресс-конференцию в Москве, на которой заявила, что Олег Сенцов был и остается гражданином Украины, и она не имеет право его увидеть. На острове Бали извергается вулкан Агунг, людей массово эвакуируют.
Также в выпуске:
Александр Кольченко написал письмо, в котором попросил встречи с украинским консулом и омбудсменом.
Пророссийские боевики продолжают обстреливать украинские позиции, четверо наших бойцов погибли.
В США мужчина открыл стрельбу в редакции, обвиняя журналистов в клевете.
Источник: 24 канал
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