Випуск новин за 15:00: Прес-конференція Денісової. Вулкан на Балі

Випуск новин за 15:00: Прес-конференція Денісової. Вулкан на БаліВипуск новин 43 Читать новость на русском
У випуску новин за 29 червня станом на 15:00 – українська омбудсвумен Людмила Денісова провела прес-конференцію у Москві, на якій заявила, що Олег Сенцов був і залишається громадянином України і вона не має право його побачити. На острові Балі вивергається вулкан Агунг, людей масово евакуюють.
Також у випуску:
Олександр Кольченко написав листа, у якому попросив зустрічі з українським консулом та омбудсменом.
Проросійські бойовики продовжують обстрілювати українські позиції, четверо наших бійців загинуло.
У США чоловік почав стрілянину в редакції, звинувачуючи журналістів у наклепі.
Джерело: 24 канал
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