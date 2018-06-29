Випуск новин за 15:00: Прес-конференція Денісової. Вулкан на Балі

У випуску новин за 29 червня станом на 15:00 – українська омбудсвумен Людмила Денісова провела прес-конференцію у Москві, на якій заявила, що Олег Сенцов був і залишається громадянином України і вона не має право його побачити. На острові Балі вивергається вулкан Агунг, людей масово евакуюють.

Також у випуску: Олександр Кольченко написав листа, у якому попросив зустрічі з українським консулом та омбудсменом. Проросійські бойовики продовжують обстрілювати українські позиції, четверо наших бійців загинуло. У США чоловік почав стрілянину в редакції, звинувачуючи журналістів у наклепі.