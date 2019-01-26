Выпуск новостей за 15:00: Прорыв дамбы в Бразилии. Переименование УПМ МП

В выпуске новостей за 26 января по состоянию на 15:00 – 300 человек пропали без вести и не менее 9 погибли – это последствия прорыва плотины в штате Минас-Жерайс. Местные власти организовали спецоперацию, но шансов на спасение очень мало. Минкультуры опубликовал список религиозных организаций, которые должны за три месяца изменить название. Теперь УПЦ МП к названию обязаны добавить "российская"

Также в выпуске: Украинская диаспора может отдать полмиллиона голосов на предстоящих выборах. Снежная лавина накрыла туристов-лыжников в Карпатах, один человек погиб. На курорте в Турции пронеслось несколько гигантских смерчей одновременно: два человека погибли, еще 12 получили травмы.