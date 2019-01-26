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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      Випуск новин за 15:00: Прорив дамби в Бразилії. Перейменування УПМ МП

      Випуск новин 17 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 січня станом на 15:00 – 300 людей зникли безвісти і щонайменше 9 загинули – це наслідки прориву греблі у Бразилії у штаті Мінас-Жерайс. Місцева влада організувала спецоперацію, але шансів на порятунок людей дуже мало. Мінкультури опублікували список релігійних організацій, які мають за три місяці змінити назву. Тепер УПЦ МП до назви зобов'язані додати слово "російська".

      Також у випуску:

      Українська діаспора може віддати півмільйона голосів на прийдешніх виборах.

      Снігова лавина накрила туристів-лижників у Карпатах, один чоловік загинув.

      На курорті в Туреччині пронеслися кілька велетенських смерчей одночасно: двоє людей загинуло, ще 12 отримали травми.

       

      Теги: Випуск новин Бразилія Жертви УПЦ МП Релігія
      Джерело: 24 канал
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