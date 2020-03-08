16:07
8 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      8 МАРТА КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВОДА В КРЫМУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Звездные больницы РФ. Сталин и коронавирус
      Вєсті Кремля
      18:24, 7 марта
      Вести.UA. Жир: Рабинович хочет денежек от Путина. Новые традиции в Раде
      Вєсті.UA
      17:11, 7 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      8 МАРТА КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВОДА В КРЫМУ

      Выпуск новостей за 15:00: Протест под посольством РФ. Разоблачение контрабанды

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 марта по состоянию на 15:00 – родственники погибших в авиакатастрофе малазийского "Боинга" над Донбассом возле российского посольства в Нидерландах провели традиционный молчаливый протест. Пограничники поймали мужчину, который пытался провезти в Украину колоссальную сумму валюты. Однако тайник с полными деньгами пакетами пограничники нашли.

      Также в выпуске:

      На Михайловской площади утром в Международный день женщин собрались два противоположных марша.

      Экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая попала на обсервацию в Новых Санжарах по предложению президента.

      В центре Киева на Крещатике состоялась автогонка под названием "Большое женское ралли". В соревнованиях приняли участие исключительно женские экипажи.

      Коронавирус из Китая: последние новости
      сегодня
      Теги: Протесты Контрабанда Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:00 Пустить воду в Крым и выключить ATR: Украина идет на уступки Путину?
      Айдер Муждабаєв
      сегодня , 13:30 Увольнение Рябошапки: почему на самом деле лишились генпрокурора
      Дмитро Гнап
      сегодня , 13:08 Защитницы Украины и гаранты правопорядка: как силовики поздравляют женщин – невероятные фото
      Василь Денисюк
      сегодня , 13:00 Дело MH17: как Кремль будет выкручиваться
      Запретное мнение
      сегодня , 12:41 Будьте красивыми и сильными: как украинские политики поздравляют женщин с 8 марта
      Ірина Вихрущ
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук