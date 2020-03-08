Выпуск новостей за 15:00: Протест под посольством РФ. Разоблачение контрабанды

В выпуске новостей за 8 марта по состоянию на 15:00 – родственники погибших в авиакатастрофе малазийского "Боинга" над Донбассом возле российского посольства в Нидерландах провели традиционный молчаливый протест. Пограничники поймали мужчину, который пытался провезти в Украину колоссальную сумму валюты. Однако тайник с полными деньгами пакетами пограничники нашли.

Также в выпуске: На Михайловской площади утром в Международный день женщин собрались два противоположных марша. Экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая попала на обсервацию в Новых Санжарах по предложению президента. В центре Киева на Крещатике состоялась автогонка под названием "Большое женское ралли". В соревнованиях приняли участие исключительно женские экипажи.