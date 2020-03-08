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      Випуск новин за 15:00: Протест під посольством РФ. Викриття контрабанди

      Випуск новин -

      У випуску новин за 8 березня станом на 15:00 – родичі загиблих у авіакатастрофі малазійського "Боїнга" над Донбасом біля російського посольства у Нідерландах провели традиційний мовчазний протест. Прикордонники схопили чоловіка, який намагався провезти в Україну колосальну суму валюти. Однак таємний сховок із повними грішми пакетами охоронці кордону таки знайшли.

      Також у випуску:

      На Михайлівській площі зранку Міжнародного дня жінок зібралися два протилежні марші.

      Ексміністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька потрапила на обсервацію у Нових Санжарах через пропозицію президента.

      У центрі Києва на Хрещатику відбулась автогонка під назвою "Велике жіноче ралі". У змаганнях взяли участь винятково жіночі екіпажі.

      Зі святом 8 березня – зворушливі привітання коханій дівчині
      сьогодні
      Теги: Протести Контрабанда Випуск новин
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